L'OM s'est incliné 1-0 face au RB Leipzig.

Marseille n'a pas réussi à marquer le fameux but à l'extérieur, crucial dans ces doubles confrontations européennes.

Mais les Olympiens gardent de solides chances de se qualifier pour les demies-finales.

De notre envoyé spécial à Leipzig,

« Ce club me rend dingue, avant chaque match, je suis persuadé qu’ils vont gagner 3-0. Alors je ne parie jamais de l’argent sur l’OM. » Paroles de bon sens de cet ultra marseillais croisé à la terrasse d’un bar de Leipzig, en plein déplacement clandestin.

Ligue Europa: «Rien ne m'empêchera de suivre l'OM!» On a bu un coup à Leipzig avec des ultras interdits de déplacement https://t.co/ofiMZ9vfVy via @20minutesSport pic.twitter.com/mi1KvzeRDc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 5, 2018

Thierry* s’est tapé six heures de route, cette nuit, avec la satisfaction, au moins, de ne pas avoir perdu d’argent. Et avec beaucoup d’espoir. Et Thierry n’a pas tort. L’OM ne gagnera pas tous ses matchs 3-0 cette saison, mais il y a (au moins) trois bonnes raisons de croire à la qualif' pour les demies finales de Ligue Europa.

Parce que l’infirmerie va se vider.

En même temps, elle peut difficilement être plus remplie qu’avant ce match aller. Quatre absents, quatre des six joueurs les plus utilisés par Rudi Garcia cette saison. Pour Mandanda, on n’a pas d’espoir, il est sur le flanc pour un moment. Mais Rolando et Thauvin devraient être disponibles. « On espère retrouver un ou deux joueurs dès dimanche [pour recevoir Montpellier], se réjouit Rudi Garcia. On verra pour Flo Thauvin et pour Rolando, si c’est possible. Sinon, on attendra jeudi prochain ! » Adil Rami devrait être, théoriquement, en fin de convalescence. Et on sait que le défenseur de l’OM n’a pas peur de jouer avec des bobos…

Parce que le Vélodrome va se remplir

Enfin, après de tristes affluences toute la saison en Ligue Europa. Cette fois, c’est la mobilisation générale, avec en vue la première demi-finale de l’OM en Coupe d’Europe en 28 ans. Argument supplémentaire pour se mobiliser : une partie des virages sera à huis clos, dimanche, pour la réception de Montpellier. Une sanction de la LFP « encore une fois disproportionnée », s’étranglent les MTP (Marseille Trop Puissant), « dégoûtés ». Ils se rattraperont dans six jours. « Il faut que le stade soit plein et devienne un véritable enfer pour les Allemands. »

Les ambiances chaudes ne réussissent pas trop aux jeunes pousses de Red Bull, qui avaient souffert (dans leur chair) à Besiktas. L’attaquant Timo Werner, buteur ce jeudi face à l’OM, avait même fait un malaise après de violents acouphènes.

J'aime beaucoup Kamara grand avenir, mais je vois pas Rami laisser autant d'espace à Werner pour repiquer dans l'axe. Je pensais Leipzig bcp + inquiétant. Y'a la place — Michel-Michel-Michel (@LeKouss) April 5, 2018

Parce que Leipzig n’est pas injouable.

Ils sont redoutables en contre-attaque, et viendront à Marseille avec un plan de jeu simple : attendre derrière, marquer vite un nouveau but, pour condamner l’OM à en mettre trois. Dit comme ça, ça complique sérieusement les choses et nous rappelle pourquoi 60 % des équipes ayant gagné 1-0 au match aller en Coupe d’Europe se qualifient au match retour.

Mais cette défense est jeune (18 et 19 ans, pour les deux défenseurs centraux titulaires ce jeudi). Et elle n’est pas impériale, notamment sur coups de pied arrêtés. Au match aller, ce jeudi, elle a été sauvée par son gardien, par sa barre transversale… et par la maladresse des Marseillais. Au match retour, le plus efficace des Marseillais, Florian Thauvin, devrait être sur la pelouse.

#Thauvin dans @Objectif_Match :

« Quand je vais revenir je vais mettre au fond. Je vais peter les filets frère ! On va remettre les pendules à l’heure, bien comme il faut. C’est reculer pour mieux sauter ! » 💪 #TeamOM #OMMHSC pic.twitter.com/mj7wJziY1h — Le Marseillais (@Lulu_OM9) April 4, 2018

Déjà 17 buts et 11 passes cette saison, et il va « faire trembler les filets à son retour », a-t-il promis, perché sur un wattbike de la Commanderie, cette semaine. En voilà un autre persuadé que l’OM va gagner 3-0.

* Prénom modifié, on espère que notre papier ne lui vaudra pas une interdiction de stade.

Jean Saint-Marc