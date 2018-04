VIDEO. Leipzig-OM: Affaibli face au Red Bull, Marseille s'incline mais reste en vie

Lucas Ocampos a manqué une occasion décisive. — ens Meyer/AP/SIPA

L'OM a perdu par le plus petit des écarts, 1-0, sur la pelouse du RB Leipzig.

Avec un quart de finale retour au Vélodrome, jeudi prochain, les Marseillais gardent toutes leurs chances de se qualifier.

De notre envoyé spécial à Leipzig,

Beaucoup d’observateurs annonçaient que Marseille allait prendre une leçon de football à la Red Bull Arena. L’OM a perdu, en effet ( 1-0), mais n’a pas été écrasé par cette équipe de Leipzig, qui de toute façon ne pratique pas le foot mais le « RasenBallsport ». Le « sport balle sur pelouse », une astuce pour camoufler les initiales de Red Bull dans le nom. Un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est les Allemands qui gagnent ? Pas certain, surtout quand le quart de finale retour se joue au Vélodrome (jeudi prochain).

>> Le but d’école des apprentis footeux. Dans le jeu, les taurillons de Red Bull n’ont pas écrasé l’OM. 22 ans de moyenne d’âge au coup d’envoi, mais des tueurs cliniques : Leipzig a marqué sur son premier tir cadré (45e). Un but d’école, pour cette équipe ultra-verticale, ultra-rapide. Un ballon récupéré devant la surface de réparation, et seulement deux joueurs qui le touchent ensuite. Forsberg prend le dessus sur Amavi, Werner mystifie Kamara. Et Pelé qui met une éternité à se coucher sur une frappe plutôt molle.

>> L’OM loupe le coche (et le cadre). Ocampos a loupé son traditionnel retourné (85e) et Sarr a lui aussi tenté un geste improbable, un ciseau avec rebond… Repoussé par la transversale (41e). Cette fois-là, c’était la malchance. Parfois, ce furent les réflexes de Gulacsi, sur un ballon trop légèrement touché par Mitroglou à la 9e, par exemple. L’OM en veut aussi à l’arbitre, après une main allemande en pleine surface (25e). Mais Rudi Garcia ne peut s’en prendre qu’à ses joueurs quand c’est Payet (57e) ou Ocampos (55e) qui loupaient le cadre.

