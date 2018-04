Notre dernier espoir. L'OM va donc représenter la France en Coupe d'Europe cette saison, après les éliminations du PSG et de Lyon respectivement en huitièmes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Le club marseillais, qualifié pour les quart de la «petite Coupe d'Europe», se déplacent cependant à Leipzig avec une ribembelle de forfaits. Et pas des moindres: Thauvin, Mandanda, Rami et Rolando, ce sont quatre cadres qui sont sur le flanc. Heureusement, il reste du talent dans cette équipe. Mais il va quand même falloir sortir un sacré match pour avoir des chances au retour au Velodrome.

>> Soyez avec nous à partir de 20h30 pour suivre notre dernier espoir...