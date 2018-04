EN DIRECT. Le Real tient sur un fil... Ribéry le coup de chance... Suivez Juve-Real et Séville-Bayern en live avec nous

C'est peut-être la plus belle semaine de foot de l'année, chaque fois. Les quarts de finale de Ligue des champions, qui se jouent en aller-retour sur ce mardi et ce mercredi puis les suivants offrent toujours une orgie de spectacle. Pour ouvrir le bal, le remake de la finale de l'an passé entre la Juventus et le Real Madrid. Deux équipes un peu moins impressionnantes cette année mais toujours là quand même, Tottenham et le PSG peuvent en témoigner. Bref, ça risque encore de nous faire un beau duel tactique et on en vibre d'avance. Dans l'autre rencontre, Séville tentera de résister à la machine Bayern Munich...

>> On se retrouve vers 20h30 pour ces deux matchs de rêve...