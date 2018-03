PSG: Neymar sera de retour dans «deux ou trois semaines» selon Emery

Neymar s'est blessé à la cheville lors d'un match contre l'OM — J.E.E/SIPA

La star du Paris SG Neymar, en convalescence au Brésil après sa blessure au pied droit, va revenir «dans deux à trois semaines» dans la capitale, a annoncé l'entraîneur parisien Unai Emery, vendredi à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue.

«J'ai parlé cette semaine avec lui. Il est bien, tranquille. On a parlé de la finale de (samedi), il va être attentif. Et après il va revenir dans deux, trois semaines» à Paris, a déclaré Emery, au sujet de sa vedette brésilienne, qui sera le grand absent de le finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, samedi à Bordeaux.

>> A lire aussi : PSG: Neymar n'a «aucune espèce de faveur fiscale» assure Gérald Darmanin

Neymar (26 ans) s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille en Championnat (3-0) et a notamment manqué le 8e de finale retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid (1-2) le 6 mars.

Il a été opéré d'un os du pied droit le 3 mars au Brésil par le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar, qui estimait alors qu'il serait indisponible entre «deux mois et demi et trois mois» et donc que sa saison avec le PSG était terminée.

Le PSG et la Fédération brésilienne doivent toutefois faire un nouveau bilan à la mi-avril pour évaluer la date possible de retour à l'entraînement du N.10 auriverde, qui a pour objectif de revenir en forme pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

«Les médecins ne sont pas aujourd'hui en position de dire exactement quand il va revenir, mais il va bien», avait souligné le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lors de sa visite au chevet du joueur mi-mars, pour faire taire les rumeurs de départ à peine une saison après son arrivée en grande pompe l'été dernier pour 222 millions d'euros.

L'absence de Neymar «sera un manque pour le PSG, c'est vrai mais il y a d'autres joueurs qui sont de grande qualité. Cela ne change pas grand-chose pour nous. Nous savons ce que nous avons à faire pour remporter ce trophée», a prévenu le défenseur polonais de Monaco Kamil Glik, vendredi en conférence de presse.

Le PSG, quadruple tenant du titre, vise un 5e succès d'affilée en Coupe de la Ligue contre Monaco, samedi (21h00/19h00 GMT) à Bordeaux.