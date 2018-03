PSG: Neymar n'a «aucune espèce de faveur fiscale» assure Gérald Darmanin

FOOTBALL Le ministre de l'Action et des comptes publics a démenti que la France avait fait «un geste» pour faciliter l'arrivée du Brésilien...

Neymar posant la Tour Eiffel, illuminé pour célébrer sa signature au PSG. — PSG

« Il faut que la France fasse un geste ». Dans le livre « PSG, les dessous d'une révolution », le collectif Paris United révélait que le ministre de l'Action et des comptes public Gérald Darmanin serait plus ou moins intervenu dans le transfert de Neymar à Paris, cet été, assurait que le club et le ministre « négociaient » ensemble par rapport aux « taxes françaises ». Afin d'obtenir une remise de peine pour alléger la note déjà salée du transfert de la star ?

Pas du tout, a répondu Gérald Darmanin sur BFM TV. « Tout s'est fait dans le cadre des lois fiscales de la République, explique le ministre [...] Il n'y a eu aucune espèce de faveur fiscale, comme si on pouvait imaginer qu'il y aurait eu une adaptation avec les lois de la République. Il y a des lois fiscales et sociales, et Monsieur Neymar paye ce qu'il doit payer [...] Il vaut mieux que Monsieur Neymar paye ses impôts en France plutôt qu'il aille jouer ailleurs dans un autre pays ».