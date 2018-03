VIDEO. Après avoir mis le souk dans les rues d'Amsterdam, une centaine de fans anglais arrêtés par la police

Les fans anglais dans les rues d'Amsterdam, le 23 mars 2018. — Niels Wenstedt / ANP / AFP

La Coupe du Monde n’a pas encore débuté, mais les Anglais se font (déjà) remarquer, et pas forcément en bien. En marge du match amical entre les Three Lions et les Pays-Bas, à Amsterdam vendredi soir, une centaine de fans​ britanniques (sur les 5.000 ayant fait le déplacement) ont été interpellés par la police hollandaise après avoir provoqué des incidents dans les rues avant la rencontre.

England fans and the Dutch police earlier today #englandaway pic.twitter.com/MFreAJNiE3 — Football Away Days (@footyawayday) March 23, 2018

Et une fois dans le stade, les Anglais ont continué à se comporter comme des couillons en offrant une bronca au beau milieu de l’hymne national des Pays-Bas. Un comportement qui n’a clairement pas plu au sélectionneur Gareth Southgate. « Nos joueurs ont parfaitement représenté le pays ce soir (l’Angleterre a gagné 1-0), avec la manière et de la fierté. Et c’est vraiment dommage que quelque chose d’extérieur nuise à leur performance », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il trouvait « inacceptable » le fait d’avoir hué l’hymne adverse.