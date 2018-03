On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de la LFP, mais nous coller un match du PSG un mercredi à 17h c'est quand même une drôle d'idée. Oui, il parait que les gens travaillent dans la vraie vie. Enfin bref, on risque d'avoir un Parc des Princes un peu vide pour la réception d'Angers, surtout que ce match n'est pas incroyablement sexy. Enfin ça reste le PSG, 14 points d'avance en tête de notre Ligue 1, face à Angers, qui lutte au quotidien pour sa survie. Bref, on attend de voir si on va avoir lieu à une execution en règle ou si les Angevins vont faire un peu de résistance.

>> On se retrouve juste avant 17h pour une réunion en salle B2... Ah non pour le foot en fait.