OM-Nantes: Arbitrage, pelouse et Florian Thauvin... Notre guide pour polémiquer gaiement à la machine à café

Un exemple de polémique euh pardon de débat constructif. — AFP / Paint

Deux buts après moult contres favorables, peu d’occasions et un match nul (1-1), ce dimanche, entre Marseille et Nantes.

Par contre, il y a eu des minis-polémiques à la pelle.

Salle de presse du Vélodrome, lundi 5 mars, 1h du mat'. L'auteur de ces lignes charbonne, comme pas mal de confrères. Une star de Canal + s’affale sur un fauteuil. Disons qu’il est aussi sympathique​ qu’imprécis (et très fort en langues étrangères). Bref, il s’affale, et commence à causer. Du match. Du bord de terrain. Des incessantes polémiques sur l’arbitrage. Et, soudain de la prolifération des silures dans les rivières vauclusiennes.

>> A lire aussi : L'OM, médiocre mais courageux, arrache grâce à Thauvin le nul contre Nantes

Pour vous dire la vérité, je partage avec lui à la fois cette petite lassitude d’après-match et cette passion des silures. Ils peuvent bouffer des pigeons ! On s’égare. Car nous ne sommes pas là pour parler biodiversité. Mais, malgré tout, pour analyser les divers grands débats qui ont émaillé OM-Nantes, ce dimanche soir.

Entre une édition spéciale de BFM sur le meilleur traitement d’une fissure du cinquième métatarsien et une discussion de fond sur l’union sacrée autour du PSG avant le Real… Il y a un petit créneau, ce lundi matin, à la machine à café, pour analyser cet improbable OM-Nantes (1-1). Et pour cela, l’important, c’est de prendre les polémiques les unes après les autres.

>> Payet qui filoute le ballon sur une touche (95e)

Les faits : Nous sommes au fin fond du temps additionnel, Tatarusanu et Diego Carlos sont à terre. Les Nantais dégagent en touche. Payet ne rend pas le ballon, l’OM obtient un corner. Floriaaaaaaan ? THAUVIIIIIN.

Si vous êtes Nantais ou Parisien (ou les deux, on ne juge pas) : « C’est un scandale, où est le fair-play ? Le respect des personnes handicapées ? Et Payet, ce petit ingrat, a-t-il oublié qu’il avait été formé à Nantes ? »

Si vous êtes Marseillais : « Ces grosses pleureuses n’étaient pas vraiment blessées. » D’ailleurs, c’est à peu près ce qu’a dit Rudi Garcia : « Quand on simule tout le match, que deux joueurs se mettent au sol alors qu’il n’y a rien, c’est un simulacre. Ils ont trop triché. »

Si vous êtes un peu passif agressif comme Claudio Ranieri : « Notre gardien se blesse, j’ai dit à Payet qu’il devait nous rendre le ballon. Il ne l’a pas fait. Les gentlemen rendent le ballon, et il y a les autres. Mais je n’en veux pas à Payet. C’est le football. »

>> Gustavo qui balaye Pallois sur le coup franc (95e et 30 secondes)

Les faits : Un crochet, assez net, du Brésilien de l’OM sur l’ Elbeuvien du FCN, lors du corner susmentionné. Lima a sauvé une tête de Rami, Pallois s’apprête à dégager, et badaboum. On ne sait trop comment, Thauvin, qui a suivi, marque. Et carton rouge pour Pallois qui gueule comme une poissonnière de Ménilmontant.

Si vous êtes Nantais : « PENALTY. Ah non merde c’était dans notre surface à nous. Euh, but refusé donc. Et Nantes qui gagne 1-0, fin du match, craquage de fumis dans le parcage (ah merde, déjà fait au coup d’envoi). »

Si vous êtes Marseillais : « ON S’EN FICHE BUT DE THAUVIN A JAMAIS LES PREMIERS SUR LES CONTRES FAVORABLES QUI NE SAUTE PAS N’EST PAS MARSEI-LLAIS. »

>> Thauvin qui célèbre trop son but (96e)

Les faits : Notre polémique préférée du jour, on est vraiment au niveau Champions League du coupage de cheveux en quatre. Thauvin en a effectivement fait des caisses sur son but, après un match disons moyen.

Si vous êtes un Marseillais, tendance verre (de Pastis) à moitié plein : «Quel pied ce but, il a bien raison de célébrer, moi j’ai sauté sur mon canap' et au moins, cette fois, j’avais pas envie de défoncer des urinoirs.»

Si vous êtes un Marseillais tendance verre à moitié vide : « Il pourrait faire profil bas, on est quand même sur une série de quatre matchs sans victoire, avec deux 3-0 consécutifs face à Paris. »

ah tu veux vraiment ? t'es JAMAIS content, sur tous les sujets... et t'emploies une réthorique toujours très douce: scandaleux, honte, etc.

et sur le cas spécifique de ce soir: c'est un point capital pour notre saison, t'as cru qu'on était l'OM de 91 ? Et putain c'est ça le foot — Olympioscope #TeamOM (@olympioscope) March 4, 2018

Si vous êtes Parisien (et troll) : « Thauvin les a célébrés comment, déjà, ses multiples buts au Parc des Princes lors des deux derniers matchs ? »

Thauvin : « Les analyses de la presse sur mes performances face au PSG ? Très honnêtement, je n’ai rien lu du tout parce que je m’y attendais un petit peu. J’ai un peu d’expérience avec mon premier passage à l’OM. Et quand ça se passe comme ça, je ne lis pas du tout la presse. » pic.twitter.com/0EKLt1nuJb — Le Journal de l'OM (@LeJournalOM) March 4, 2018

>> Pallois qui pousse Rolando (45e).

Les faits : De la tribune de presse, cela semble assez léger, mais il y a contact, effectivement, entre le défenseur nantais et son homologue marseillais, sur ce corner.

Si vous êtes Marseillais : « Ambiance scandale. L’OM n’a jamais de pénalty contrairement au FC Lyon. Et cet après-midi encore, l’arbitre qui siffle pas pour Montpellier. »

Si vous êtes Nantais et/ou fan du PSG : « Oh, les Marseillais, vous avez vraiment cru une seule seconde que le Colosse du Cabo Verde allait tromper le géant des Carpates sur ce coup-là ? Pallois frôle Rolando qui s’effondre, Jean-Michel toujours plus dans l’exagération. »

>> La main de Diego Carlos à la 77e sur un centre de Thauvin

Les faits : Aucun doute : il lève la main, et ce n’est pas pour demander poliment au professeur Ranieri s’il peut aller aux toilettes. Et c’est au point de pénalty, sur un centre dangereux de Thauvin.

Si vous êtes Marseillais : « C’était bien un match de foot ou on nous a menti ? Pénalty, carton rouge on force Diego Carlos à se reconvertir au handball avec Florent Manaudou. »

>> A lire aussi : VIDEO. On a parlé guitare, déprime à l'entraînement... et JO avec Florent Manaudou: «J'ai envie de gagner les Jeux à Paris!»

Si vous êtes Nantais : Vous pouvez tenter de plaider que c’était involontaire, mais franchement, il faut une bonne dose de mauvaise foi.

>> La belle obstruction d’Antony Gautier sur Dimitri Payet (11e)

Les faits : Payet qui s’empale dans l’arbitre, qui ne fait rien pour l’éviter. Le meneur de jeu chouine au sol quelques secondes, le temps pour les Nantais de mener une contre-attaque express et d’aller coller leur seul but du match.

Si vous êtes fan du FC Nantes et/ou Parisien et/ou un troll : « Payet avait qu’à se relever pour aller défendre. Mais apparemment le repli défensif, c’était pas compris dans les 30 millions. »

Si vous êtes fan de l’OM (et très premier degré) : « C’est le complot arbitral contre l’OM ! Antony Gautier fait partie de la grande conspiration anti-OM ourdie par Jean-Michel Aulas, Nasser Al Khelaifi, Nathalie Boy de la Tour, Canal +, L’Equipe, 20 Minutes et Quentin, stagiaire au service compta de la LFP, qui apparemment est allé voir un match du PSG une fois au Parc des Princes. »

OM: Juste avant le match à Lyon, ce coup de pression sur l'arbitrage de Marseille peut-il être «efficace»? https://t.co/MhHkOL88L8 pic.twitter.com/EZD8Z3gYpj — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) December 15, 2017

>> Payet et Gustavo qui se percutent à deux mètres du but (74e)

Les faits : Un joli enchaînement Payet/Germain, complètement vendangé par une incompréhension entre Gustavo et Payet, le premier venant marcher sur les pieds du second.

Si vous êtes Nantais ou supporter du PSG : « LOL »

Si vous êtes Marseillais : « C’est à peu près le premier mauvais match de Gustavo depuis qu’il est à l’OM, non ? Alors on pardonne. »

>> Gautier qui sermonne Gustavo pendant trois plombes (4e)

Les faits : Quatre minutes de jeu, et boum, le classique carton jaune tombe sur Luiz Gustavo, qui venait lui de tomber sur Khrin. Enfin, de lui coller une bonne semelle.

Si vous êtes Marseillais : « Etait-il indispensable de sermonner Gustavo pendant près d’une minute comme s’il s’agissait d’un néopro qui n’a pas compris la règle du hors-jeu ? Monsieur Gautier voulait-il vivre son quart d’heure de gloire en clair sur Canal ? »

#OMFCN Adil Rami en mode humour comme toujours en zone mixte « je peux pas parler j’ai mal à la bouche l’arbitre n’a pas sifflé » @OM_Officiel #TeamOM @Ligue1Conforama — Karim Attab (@karimattab1) March 4, 2018

Si vous êtes Nantais/Parisien/arbitre amateur : « Etait-il indispensable que Rudi Garcia vocifère comme un putois depuis son banc de touche pour la première décision arbitrale ? »

>> La pelouse du Vélodrome qui était cradingue comme jamais

Les faits : Un XV de France branché combat (et on ne parle pas des affrontements écossais contre des tables de nuit). Plus une météo marseillaise plus branchée flotte qu’anticyclone des Açores. Egale une pelouse style Paris-Roubaix (ou Strade-Bianche, pour les hispters du cyclimse).

Si vous êtes Morgan Sanson : « Elle était catastrophique. C’est compliqué de jouer simple, au lieu de jouer en deux touches on joue en trois. Ça ne facilite pas la tâche. Ça fatigue, on utilise plus d’énergie sur ce terrain qu’au Parc, par exemple ! » Euh, ça avait donné quoi, déjà, au Parc ?

Si vous êtes Parisiens : Champions des pelouses mon frère. (Ou presque).

Quel est le trophée qui a le plus de valeur : la Coupe de la Ligue ou le championnat des pelouses ? - LFP

Si vous êtes Marseillais : Elle était comment au Camp Nou, la pelouse, déjà ? Et Neymar sinon ça va mieux, le métatarsien ?