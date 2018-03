«Je ne pouvais plus poser le pied par terre», Laborde raconte sa guérison après avoir eu la même blessure que Neymar

FOOTBALL Il s'est aussi fait opérer, et a repris la compétition après deux mois et demi...

Gaëtan Laborde face à Adil Rami lors de OM-Bordeaux, le 18 février 2018 au Vélodrome. — Claude Paris/AP/SIPA

Il ne jouera pas la Coupe du monde cette année, ne vaut pas 222 millions d'euros et ne compte pas encore 180 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux... Mais l'attaquant de Bordeaux Gaëtan Laborde a eu «la même blessure que Neymar» et il lui a fallu deux mois et demi pour reprendre la compétition.

«Quand j'ai entendu sa blessure, ça m'a fait bizarre. Cinquième métatarsien, comme moi! Au début j'avais une fissure et puis ça s'est transformé en fracture. Je ne pouvais plus poser le pied par terre», raconte le joueur de 23 ans à l'AFP.

«On a opté pour la chirurgie. Je me suis fait opérer le 24 octobre par le Docteur Toulec à la Clinique du Tondu. On met une vis dans l'os pour consolider les deux parties. Après, c'est étape par étape, poursuit l'attaquant, blessé au pied gauche. J'ai pu commencer à poser le pied par terre au bout de deux semaines. On fait beaucoup de soins pour enlever l'oedème avec de la glace. Il faut que l'os se recalcifie. Puis j'ai repris le vélo d'intérieur très tranquillement au bout de trois semaines et j'ai recommencé à marcher.»

«J'ai eu de la chance parce que le pied a bien réagi. Le risque, c'est que le pied regonfle», expose le footballeur. «La course, c'est au bout d'un mois et demi. On monte en intensité progressivement si le pied réagit bien». Le ballon, le Girondin l'a retouché juste avant Noël pour des «petites passes, des petites conduites de balle».

La reprise? «Le pied, c'était nickel. Par contre physiquement, c'était un peu juste»

Après deux semaines de préparation physique début janvier, Gaëtan Laborde a pu être aligné en Ligue 1 contre Caen le 16. «J'ai eu de la chance, deux mois et demi, c'est un peu plus court que la normale. Ça dépend de chaque joueur».

Etait-il à 100% ? «Le pied, c'était nickel. Par contre physiquement, c'était un peu juste, c'est pour ça que la préparation est très importante», note-t-il alors que Neymar a l'échéance de la Coupe du monde dans le viseur, du 14 juin au 15 juillet. Sur le plan psychologique, «ce n'était pas facile parce que je n'avais jamais eu d'opération avant, mais bon, ce qui est bien, c'est que les étapes s'enchaînent».

Aujourd'hui, Gaëtan Laborde se sent «très bien» malgré de «petites douleurs» parfois quand il est fatigué, «c'est normal». Et la vis dans tout ça ? «On peut l'enlever mais, si on la supporte bien, on continue à la porter. C'est ce que je fais, il n'y a pas de contre-indication», conclut Laborde, en espérant que Neymar «n'a pas trop mal» et que la vedette brésilienne sera bien là pour le Mondial en Russie.