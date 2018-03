Neymar opéré samedi et absent jusqu'à trois mois, sa saison avec le PSG est probablement terminée

Neymar s'est blessé à la cheville lors d'un match contre l'OM — J.E.E/SIPA

La saison de Neymar avec le PSG est sans doute terminée. La star brésilienne va être opérée du pied samedi au Brésil et sa récupération «prendra entre deux mois et demi et trois mois», a déclaré le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar après avoir atterri tôt jeudi avec la star à Rio de Janeiro en provenance de Paris.

Un hypothétique retour pour une encore plus hypothétique finale de C1

Le crack du PSG doit se faire opérer d'une fissure osseuse au pied droit, à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie, dans un hôpital de Belo Horizonte (sud-est). Cette absence pourrait très éventuellement permettre à Neymar un hypothétique retour pour une encore plus hypothétique finale de la Ligue des champions, le 26 mai.

Plus logiquement, Neymar devrait surtout être remis sur pied pour la Coupe du monde avec le Brésil. «Notre préoccupation c'est en premier lieu» que Neymar «puisse bien récupérer et qu'il soit disponible pour son club et pour la Seleçao le plus vite possible, c'est notre défi», a ajouté le chirurgien orthopédiste devant quelques journalistes à l'aéroport.

«Ce n'est pas une simple fissure», comme l'a indiqué le PSG, «c'est une fracture d'un os important au milieu du pied», a expliqué le médecin. Avant de dissiper les rumeurs de divergences avec le club français. «La relation entre le PSG et la Seleçao a toujours été très bonne, nous sommes en contact depuis le début, partageant toutes les informations».

Après de nouveaux examens hospitaliers de Neymar mercredi, «tout le monde était d'accord pour une intervention chirurgicale», a poursuivi le Dr Lasmar. «Un traitement conservateur sans opération aurait augmenté les risques de rechute et nous ne voulons pas prendre ce risque».