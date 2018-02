«Sur le terrain vous n’êtes pas 11, vous êtes Paris», la causerie frissons d'Unai Emery avant Real-PSG

Neymar, Cavani et Emery (avec Thiago et Javier) lors d'un entraînement du PSG, le 23 août 2017 au Camp des Loges. — J.E.E/SIPA

Comme dans un film américain. A quelques minutes du match le plus important de la saison, l'entraîneur du PSG Unai Emery a donné une causerie légendaire à ses joueurs. Ses propos, rapportés par l'équipe très bien informée de Paris United, donne les frissons aux supporters parisiens.

« Ce soir on a le choix, soit on est les vainqueurs de l’Europe et on le devient aux yeux du Monde entier. On envoie un signal fort et on montre qu’on a le caractère et qu’on est des battants avec l’agressivité et tout ce que ça implique, ou alors vous mourrez comme l’année dernière (lors de la remontada). Mon choix est évident, le votre doit l’être également », a lancé Emery à son équipe.

Il poursuit: « Vous devez avoir une agressivité comme si vous étiez tous des frères, vous battre et vous protéger. Cette guerre on va la gagner parce qu’on est le Paris Saint-Germain et que vous allez le faire ! Moi j’ai confiance en vous. Vous êtes les meilleurs, je le sais, je le vois. Mais ce n’est à moi qu’il faut le prouver… Sur le terrain vous n’êtes pas 11. Vous êtes Paris, ne l’oubliez pas ! On a une magnifique opportunité. On peut montrer à toute l’Europe qui nous sommes et ça ne se représentera pas chaque année ! »