Même le néophyte qui court ou pédale plus de deux kilomètres partage ses données sur l’application spécialisée Strava. Frédéric de Lanouvelle le fait lui aussi, mais pour des performances autrement impressionnantes.

Accompagné de sa fille Mathilde (16 ans), cet ex-journaliste et ancien porte-parole du ministre de l’Intérieur a parcouru très exactement 2.162,31 km en tandem pendant seize jours à l’été 2023, pour tracer un cœur au départ de Lyon, à travers la France. Le duo a reçu vendredi le prix d’« artistes de l’année » aux « Strava Year In Sport Awards 2023 », « parmi plus de 120 millions d’utilisateurs », selon l’appli.

Déjà détenteurs d’un record du monde

Avec cette performance familiale et estivale, réalisée au profit de l’association Mécénat chirurgie cardiaque, Frédéric et Mathilde avaient déjà battu le record du monde du plus long dessin GPS à vélo et en équipe.

Mathilde et Frédéric de Lanouvelle au cours de leur aventure. - Strava

Le quadragénaire n’en est pas à son coup d’essai. En 2022, il avait disputé le Marathon des Sables avec sa fille aînée Cécile, soit 250 km en six jours parcourus dans le désert marocain.