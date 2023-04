Le mois d’avril continue d’être florissant pour Tadej Pogacar. Après le Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race, et en attendant Liège-Bastogne-Liège dimanche, l’incroyable Slovène de 24 ans a remporté ce mercredi la Flèche Wallonne, pour la première fois en quatre participations. Un triplé la même année, que même l'immense Eddy Merckx n'avait pas réussi. Le vainqueur des Tours de France 2020 et 2021 poursuit son impressionnant début de saison, puisqu’il avait commencé l’année en remportant Paris-Nice.









Le leader d’UAE Team Emirates a fait la différence dans les derniers hectomètres du Mur de Huy, la difficulté finale de la course belge, et s’est imposé devant le Danois Skjelmose Jensen et l’Espagnol Mikel Landa. Trois Français terminent dans le top 10 : Victor Lafay (6e), Romain Bardet (9e) et Warren Barguil (10e).

Et maintenant, place à la « Doyenne »

« C’était hyperdur, je me suis senti un peu seul dans la dernière difficulté, a réagi Pogacar sur France 2. J’ai vraiment des gars super autour de moi. Je me devais de finir le travail après le boulot qu’ils ont fait. »

« Pogi » sera encore le favori dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, où il visera le triplé dans les Ardennaises en une semaine. « C’est une course différente avec des montées beaucoup plus longues », a tempéré l’intéressé. Avant de lâcher une phrase qui ne surprendra personne : « Mais je me sens en bonne forme. » Le Slovène a déjà remporté la Doyenne des classiques, en 2021, avant de déclarer forfait l’an dernier.