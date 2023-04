Après une saison 2022 quasi blanche à cause d’un enchaînement de pépins (blessures, chutes, Covid), Julian Alaphippe tarde à enrayer la spirale négative dans laquelle il est englué. Et son patron Patrick Lefevere commence à s’impatienter. Dans le dernier podcast de RMC « Grand Plateau », le dirigeant belge a une nouvelle fois mis la pression sur son coureur, dont le salaire n’est plus en adéquation avec les résultats selon lui.

« J’ai appris une très belle expression en français : "Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire", a-t-il déclaré. Le salaire, il l’a pour trois saisons jusqu’en 2024. Je l’aime bien, comme tout le monde. Comment tu ne peux pas aimer Julian ? Mais je dois être réaliste : il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats. »





✨ avec @ccessieux06, Arnaud Souque, @P_Y_Leroux, @PierreAmmiche — RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2023



En ce début de saison, hormis sa victoire dans l’Ardèche Classic fin février, le double champion du monde n’a jamais été en mesure de jouer un rôle en vue sur les courses qui lui tenaient à cœur, les Strade bianche (43e), Milan-Sanremo (11e) et le Tour des Flandres (51e). Son dernier succès en World Tour remonte à début avril 2022, lors du Tour du Pays Basque.

Pour le moment, Lefevere n’envisage pas de conserver le Français au-delà de 2024. « Mais c’est comme à l’école, il y a trois trimestres. Imaginons qu’il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu’il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s’il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c’est encore une autre histoire, a-t-il précisé. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et après on verra. »