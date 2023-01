A regarder la densité du peloton, l’âge des nouvelles terreurs, toujours plus jeunes, et cette poisse tombée amoureuse de Julian Alaphilippe en 2022, on se demanderait presque si les meilleures années du Français ne sont pas déjà derrière lui. Alaph' n’a pourtant que 30 ans et toutes ses dents, même qu’elles rayent le parquet.

« Il faut avoir le feu sacré pour rester au plus haut niveau, et j’ai toujours le feu sacré », a déclaré dans L’Equipe le coureur de Soudal-Quick Step, après une année 2022 où il n’a, de mémoire, « connu aucun vrai moment de bonheur sur le vélo ». Avec, en point d’orgue, la chute affreuse sur Liège-Bastogne-Liège, qui finit par le priver de Tour de France. Un moindre mal au vu des circonstances. « Franchement, je ne veux plus en parler, j’ai eu mon compte. J’aime gagner, j’aime attaquer, pas me casser la gueule. C’est dur de n’entendre parler de soi qu’au travers des chutes. »

Les Flandriennes et le Tour de France en objectifs majeurs

S’il fallait ne souhaiter qu’une chose à Alaph pour 2023 ? « De regagner des courses. Tout simplement. » Son choix de calendrier pour le début de l’année ne va pourtant pas dans le sens le plus naturel. En privilégiant les Flandriennes aux Ardennaises, c’est le plaisir avant les chances de victoire. « Il faut prendre des risques parfois dans une carrière, sinon, ça peut vite devenir ennuyant. Préparer ces courses me permet de changer mon approche du début de saison, même si j’accorderai la même importance que d’habitude aux classiques italiennes en mars. »

S’il n’est pas encore dit à 100 % qu’il fasse l’impasse sur les Ardennaises, Julian Alaphilippe n’a pas envie d’en faire des caisses pendant le printemps. Car il a un autre objectif : retrouver le Tour de France en pleine forme. « [Ca] sera un autre objectif majeur de l’année pour moi. Le Tour m’a manqué, je veux être performant et y revivre de belles émotions. »