Si le match Tunisie – France (1-0) reste en travers de la gorge de la Fédération Française de Football après la décision de la FIFA de rejeter le recours sur le but annulé d’Antoine Griezmann, il est aussi synonyme de gros coup pour les joueurs de Mon Petit Prono, ce site de pronostics gratuits entre amis ou entre collègues sur les matchs de la Coupe du monde.

Comme pour Caroline, qui a commencé ses pronostics à la toute fin des phases de poules avec ce match entre la Tunisie et la France. Elle n’y connaît rien, mais un de ses amis lui parle du bonus « Coca-Cola », qui permet de doubler les points de son pronostic et elle décide de se lancer en mettant les Aigles de Carthage vainqueurs. En un pronostic sur un seul match, elle passe première de son groupe.

Baptiste non plus ne connaît rien au foot, au point de devoir demander la règle du hors-jeu à ses amis. Pourtant, il est largement en tête de son groupe de collègues. « Actuellement, j’ai 1.065pts et je suis classé 17.481e. Mon classement je le dois au match entre la Tunisie et la France. J’étais parti sur 2-1 pour la Tunisie au début, et un collègue m’a suggéré de miser 1-0 si je voulais miser la Tunisie. J’ai mis mon bonus Coca-Cola, et ce fut le braquage du siècle…. 480 pts dans la proche ! », s’en délecte-t-il.

Les « Josiane de la compta »

Des jolis coups réalisés par des inexpérimentés du ballon rond, les « Josiane de la compta » comme les appellent les réseaux sociaux : Ces personnes qui ne regardent jamais le foot mais qui surclassent toutes leurs connaissances grâce à un pari improbable comme la victoire de l’Arabie saoudite contre l’Argentine, du Japon sur l’Allemagne ou l’Espagne, celle de la Corée du Sud sur le Portugal, ou de la Tunisie sur la France, donc.





👋 les potes de @MonPetitGazon, oubliez votre Laurence ...



La vraie 🐐 de #MPP bosse chez nous, et c'est Pascale de notre compta' !



Et vous avez de la chance 🍀. Elle vous livre à temps le vrai bon prono de #MARESP 😌 pic.twitter.com/D6hHT6KYrJ — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Je suis Josiane de la compta. Pas besoin d’avoir suivi l’ensemble de la L1, de la ligue des champions, et de la coupe du monde depuis 1938 pour voir qu’une cote à 160 points contre une côte à 12 points, ça se tente. Josiane, peut être nulle en foot, mais Josiane brave dans la logique », nous confie Laura, pleine d’humour.

Plus de joueurs, et de chambrages à la machine à café

Effectivement, la particularité de cette Coupe du monde fait qu’il vaut mieux jouer les grosses cotes, comme l’explique Julien, Community et Digital Manager de Mon Petit Prono, et Mon Petit Gazon, le jeu de fantasy football : « Cet argument est effectivement valable pour cette compétition, mais c’est le contexte qui l’impose, avec de nombreuses surprises dans les résultats. On a calculé que si les joueurs avaient fait pareil pour l’Euro, ils n’auraient même pas 50 % des points qu’ils ont gagnés cette fois. Il y a beaucoup de surprises qui viennent défier la logique, lors de l’Euro si vous misiez que sur des surprises, vous auriez fini autour de la 700.000e place ».









Ces surprises permettent à des non initiés de performer, et surtout d’en parler. « En tant normal on reçoit déjà beaucoup de messages toute l’année avec MPG, les gens adorent partager leur victoire du week-end. Pour cette Coupe du monde, c’est décuplé par 5 ou 10. Ils viennent raconter leur histoire ou celle d’un collègue, chaque petite victoire personnelle est souvent partagée sur les réseaux sociaux », explique Julien.

C’est justement ce que cherche l’application de pronostic, « un jeu qui se veut gratuit », à la différence des paris sportifs, et qui a donc besoin d’un « maximum d’utilisateurs ». A la fois pour multiplier « les chambrages à la machine à café à travers du bon temps sans engagement », mais aussi de se rémunérer.

Et ça fonctionne puisque Mon Petit Gazon réunit environ 700.000 joueurs, quand près d’1.8 millions de personnes fréquentent Mon Petit Prono durant cette Coupe du monde au Qatar, contre 1.1 millions pour l’Euro 2021.

Le « seum » des connaisseurs

Mais la Coupe du monde au Qatar ne fait pas que des heureux, demandez aux Belges, aux Allemands, aux Espagnols, ou à Didier, joueur de Mon Petit Prono. « Il suffit de regarder les premiers au classement general pour s’apercevoir qu’il vaut mieux jouer les contre-cotes que les équipes favorites… Le seum dans cette application est pour les joueurs qui ont joué le jeu sérieusement. En 2024 nous testerons scorecast [une autre application], et ce même si MPP décide de réduire les cotes des challengers », regrette celui qui doit avoir aussi un peu de sang belge.

L’équipe de Mon Petit Prono n’est d’ailleurs pas mieux lotie. Sur les 19 personnes de l’entreprise, une seule est classée parmi les 100.000 premiers, de quoi « partager la même frustration que celle des joueurs ». N’en parlez pas à ce pauvre Julien. « A titre personnel je passe ma journée à partager des succès, alors que je ne suis qu’à la 350.000e place et je n’ai senti qu’une seule grosse cote. C’est marrant, mais aussi un peu frustrant quand tu manges foot 24h/24. Mais je retrouve exactement ce que l’on veut partager avec les joueurs : Que ce ne soit pas le meilleur qui gagne, mais que tout le monde prenne du plaisir. On ne va quand même pas dégoûter une personne qui suit du foot une fois tous les quatre ans », témoigne le community manager.

Que les puristes se rassurent, avec l’affiche des quarts de finale, peu de place pour les surprises, et donc les grosses cotes. Mis à part celle du Maroc face au Portugal. De quoi donner encore un peu plus d’avance aux « Josiane de la compta » au classement.