Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Le Brésil veut le faire pour Pelé…Les Bleus dans une compo sans surprise...Suivez avec nous la journée de dimanche

11h20 : El Hadji Diouf, ambassadeur de la sélection sénégalaise, y croit fort pour ce soir face à l'Angleterre. Mais le héros de l'aventure 2002 est assez objectif et prudent à la fois, c'est assez rare chez lui pour le souligner (au micro de RMC)

« Il y a un match décisif à jouer face à l'Angleterre et il faut montrer au monde entier qu'on est prêt. Nos joueurs n'ont rien à envier aux autres joueurs, si notre gardien (Edouard Mendy, NDLR) va en Angleterre demain par exemple, il sera titulaire indiscutable. On espère en faire une équipe meilleure que nous et en faire la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. C'est possible mais attention, on tombe contre une très bonne équipe, une institution du foto mondila même si ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné. Cette équipe n'a rien à voir avec celle des Gerrard, Lampard, ou les egos étaient tellement élevés, là c'est une équipe soudée, solide, avec un entraîneur que je connais bien et qui fait un travail extraordinaire ».