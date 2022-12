Angleterre - Sénégal EN DIRECT : Les Anglais dominent mais au petit trot pour l'instant… Suivez le match avec nous

27e : Ca joue douuuuuuuucement les Anglais c'est pas possible. Zzzzzzzzzzzzzz

25e : Les Anglais pas sereins sereins quand même. Ils ont bien du mal à approcher du but adverse, et commencent à se faire peur derrière.

23e : La grosse occase pour le Sénégal !! Diatta centre, Dia reprend il est contré et ensuite Sarr pas loin de pouvoir la glisser au fond.

17e : Pouah le duel aérien kane-Koulibaly... Rangez les enfants et les personnes âgées.

14e : Diallo pas loin du carton pour cet écrabouillage de cheville sur Kane. Il était en retard en plus. Je sais pas trop ce qu'il faut à l'arbitre, m'enfin...

13e : Sacré petit joueur ce Bellingham, il court partout et il très juste techniquement. A 19 ans c'est plus que prometteur.

11e : Ca se joue sur un faux rythme, les Anglais maîtrisent mais ils ont pas non plus envie d'appuyer à fond tout de suite. Du coup on est dans une sorte d'entre-deux pour le moment.