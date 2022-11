Le chômeur le plus célèbre du monde ne le restera probablement plus très longtemps. Marca annonce ce mercredi que Cristiano Ronaldo, sans club depuis son départ avec fracas de Manchester United juste avant la Coupe du monde, est tout proche de signer un contrat avec le club d’Al-Nassr, en Arabie saoudite. Les chiffres avancés sont complètement dingues : 200 millions d’euros par an (salaire et droits publicitaires inclus), pendant deux années et demie.





La rumeur d’un départ dans le grand pays du Golfe avait déjà couru l’été dernier, alors que se posait la question de son avenir en Angleterre. Cette fois semblerait être la bonne. Le signe d’un certain déclassement, tout de même, pour le quintuple Ballon d'or âgé de 37 ans, puisque aucun grand club européen ne semble prêt à offrir, si ce n’est les mêmes conditions, au moins un salaire digne de son rang.

Ronaldo rejoindrait au sein du club saoudien trois vieilles connaissances de Ligue 1 : l’entraîneur Rudi Garcia, en poste depuis le début de saison, ainsi que le gardien David Ospina et le défenseur Alvaro Gonzalez. Mais, avant une éventuelle confirmation officielle, Ronaldo ambitionne pour l’instant de porter sa sélection le plus loin possible au Qatar.