Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Mbappé finalement préservé?.. Rashford et les Anglais visent « la victoire finale »... Suivez la journée de mercredi

08h15 : SALUUUUT TOUT LE MONDE !

Hop hop hop, on ne mollit pas. La Coupe du monde se poursuit ce mercredi avec la suite des derniers matchs de poule. Place au groupe de la France, tranquille mimille avec sa qualif déjà en poche. Ce n'est pas le Danemark en revanche, qui joue très gros face à l'Australie. Victoire obligatoire pour le demi-finaliste du dernier Euro pour ne pas rentrer à la maison plus tôt que prévu. Puis à 20 heures, on regardera si Leo Messi va encore sauver sa sélection et lui éviter un naufrage. A l'issue de ces rencontres, on aura deux nouvelles affiches des 8es de finale. Et puis on suivra de près tout ce qui passe, petites et grandes choses, aujourd'hui au Qatar.

>> Vous êtes prêts ? Allez on est partis pour une nouvelle journée de Coupe du monde...