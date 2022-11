Pologne - Argentine EN DIRECT : Qui veut affronter les Bleus ?…Messi déjà très actif

Ola Amigos des 20 Minutos ! Passée cette entrée en espagnol ratée, vous êtes au bon endroit pour suivre le troisième match de l'Argentine pendant ce Mondial. Le dernier ? Ce n'est pas impossible. Imaginons le pire : les Saoudiens battent facilement le Mexique pendant que l'Albiceleste finit sur un vilain nul... BOUM, Leo Messi rentre à Paris et contre Strasbourg le 28 décembre. Mais ça, c'est vraiment le secénario catastrophe qui ferait vraiment pleurer tout un pays. Plus sérieusement, les Argentins ont besoin de l'emporter face à des Polonais solides depuis le début (nul puis victoire) pour se qualifier en huitièmes. Où ils retrouveront peut-être les Bleus. On fera les calculs à la fin !

»» On se retrouve dès 19h30 pour vivre ce match entre Polonais et Australiens. Avec quel visage pour l'Albiceleste ?