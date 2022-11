Arabie saoudite - Mexique EN DIRECT : Les Mexicains dangereux d'entrée… On est parti sur de bonnes bases…

: Salut à tous et bienvenue ! Vous aussi vous aviez aimé le premier match des Saoudiens ? Vous aussi vous avez vu la causerie presque mythique de coach « chemise blanche » Renard à la pause de cette fameuse rencontre ? Même si ce n’est pas le cas, on va bien se régaler à suivre la nouvelle sortie des « Faucons verts », si emballants pendant cette Coupe du monde ! Mais n’oublions pas le Mexique d’Ochoa, qui peut aussi encore se qualifier. Tout reste à jouer dans ce groupe C qui croisera avec celui des Bleus en huitièmes de finale. Le prochain adversaire de la bande à DD est peut-être parmi ces deux-là… A toute à l’heure !

»» On se retrouve dès 19h30 pour vivre ce match entre Saoudiens et Mexicains. Il est là le prochain adversaire des Bleus ou pas ?