Iran - Etats-Unis EN DIRECT : Un choc encore plus sous haute tension qu’au Mondial 1998… Vivez le match avec nous dès 19h30…

: Hello les 20 Minutos ! Quand on pense choc bouillant de cette Coupe du monde, difficile de faire mieux que cet Iran - Etats-Unis de ce mardi (20 heures). Evidemment que la rivalité n’est pas au sommet du football, avec un seul affrontement dans l’histoire, durant la Coupe du monde 1998 en France. Par contre, une telle affiche, qui peut permettre à l’un des deux pays de se qualifier pour la suite de la compétition (avec 3 points, l’Iran n’a même besoin que d’un nul pour disputer un 8e de finale historique), bascule clairement vers la géopolitique. Les deux pays n’ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, quelques mois après la prise d’otages de l’ambassade américaine à Téhéran en novembre 1979. La Fédération iranienne de football a par ailleurs protesté dimanche contre la suppression, par la Fédération américaine, du signe Allah du drapeau iranien. Un épisode de plus d’une relation pour le moins tumultueuse, alors que l’Iran est évidemment le théâtre d’un mouvement de contestation déclenché depuis le 16 septembre et la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.

» Rendez-vous à 19h30 pour vivre ce match électrique, avec un coup d’envoi à 20 heures.