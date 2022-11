Australie - Danemark EN DIRECT : Leckie met les Socceroos en 8es... Les Danois plus que décevants...

: Salut les Minutos ! Quoi, vous vous en cognez de ce match du groupe des Bleus sans les Bleus ? Mais non ! Sur celui-ci, il y aura un vrai enjeu entre Australiens et Danois. Le vainqueur sera quasi à coup sûr en huitièmes de finale. Les Socceroos n’ont a priori besoin que d’un match nul quand leurs adversaires devront pousser et (enfin) justifier leur statut d’outsider de la compèt' ! Jusque-là, Eriksen and co nous ont surtout déçus, alors que ça se la racontait pas mal pendant les matchs qui ne comptent pas. Bref, tout ça pourrait donner un match sympa entre les deux dernières équipes fessées par nos Français chéris !

»» On se retrouve dès 15h30 pour vivre ce match entre Australiens et Danois. Il devrait y avoir des buts, non ?