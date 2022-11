De notre envoyé spécial à Doha,

On ne va pas vous raconter des chars : cela fait deux jours qu’on a laissé les Bleus vivre leur vie, pour se concentrer sur un travail un peu moins proche du terrain (de foot). On est allés sur le terrain, en reportage à Doha, ce qui ne nous a pas empêché de nous tenir au courant de l’actualité des Bleus. Dont on va faire le tour de ce pas.









Benzema déjà de retour ???

C’est la rumeur complètement folle de la journée de lundi. Enfin, c’est d’ailleurs déjà plus qu’une rumeur mais une information, si l’on en croit le recoupement des sources. Quoique quand celles-ci viennent de nos confrères espagnols, on se permet toujours de prendre des pinces-monseigneur. D’abord lancée par un confrère d’Onda Cero peu connu pour ses infos sur le Real, puis confirmée et précisée par un journaliste plus « référencé » au sujet de la Maison Blanche, l’info selon laquelle Karim Benzema serait déjà bientôt apte à revenir sur les terrains tourne en boucle depuis quelques heures.

Selon nos confrères, le staff madrilène aurait estimé, après de nouveaux examens médicaux, que la blessure du Ballon d’or était moins grave que celle annoncée par le staff des Bleus, qui avançait alors une déchirure de la cuisse. Si un retour de Benzema est théoriquement possible durant ce Mondial, on ne miserait pas l’argent du Monopoly de notre neveu dessus. Il n’en reste pas moins que, si l’info se confirme, on n’a pas fini d’en entendre parler.

Areola touché (mais rien de grave)

Alors que les Bleus se sont à nouveau entraînés au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, l’attaché de presse de la sélection nous a informés qu’« Alphonse Aréola souffre de douleurs lombaires mineures ». « Il est ménagé aujourd’hui et est en soins. Aucune inquiétude majeure », précise-t-on cependant. Qu’on se rassure, donc, le troisième gardien des Bleus devrait tranquillement retrouver son poste de punching-ball pour les attaquants français lors des séances de frappes à l’entraînement.

Veretout ne se considère pas comme une surprise

Présent lundi en conférence de presse, le Marseillais Jordan Veretout, grande surprise de cette liste au Qatar, a affirmé qu’à ses yeux, il n’en était pas une. A cette question, l’ancien milieu de la Roma a répondu par la négative et ajouté : « J’ai fait de très belles années en Italie. Mon début de saison à Marseille n’a pas été parfait mais j’ai montré un beau visage sur ces derniers mois. Le sélectionneur l’a vu, je pense, et c’est pour ça qu’il m’a convoqué dans cette Coupe du monde. » Quant à savoir s’il fera partie des six ou sept nouveaux joueurs que Deschamps compte aligner mercredi face à la Tunisie, Veretout a expliqué que le sélectionneur n’avait pas encore donné l’identité des joueurs qui composeront le onze de départ.

Le programme du jour

A la veille d’affronter la Tunisie (mercredi au stade d’Al Rayyan), Didier Deschamps et Hugo Lloris se présenteront au centre de Convention de Doha mardi à 11h30 (9h30, heure française). Les Bleus s’entraîneront ensuite en soirée, au stade Jassim-bin-Hamad.