L’Angleterre et son sélectionneur Gareth Southgate disputent leur premier match de la Coupe du monde au Qatar lundi après-midi contre l’Iran, quatre ans après avoir atteint les demi-finales de la compétition en Russie et un an après sa défaite en finale de l’Euro.

Avec 39 buts marqués lors des éliminatoires pour le Mondial, les Trois Lions ont terminé largement en tête de leur groupe, devant la Pologne. 5èmes au classement FIFA, ils arrivent au Moyen-Orient avec les dents longues. Harry Kane, meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 avec 6 réalisations, espère bien s’appuyer sur cette expérience pour porter son équipe vers ce trophée qui fuit les Anglais depuis… 1966 ! Un comble pour le pays qui a inventé le football ! Cependant, de jeunes pépites comme Jack Grealish, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling ou encore Phil Foden et Mason Mount seront les hommes forts de cette sélection prometteuse.

Le match se déroulera au stade international Khlaifa

De son côté, l’Iran n’a rien à perdre. Dirigée par son sélectionneur portugais Carlos Queiroz, cette équipe (20ème au classement FIFA) s’est qualifiée pour 5 des 7 dernières Coupes du monde mais n’est jamais sortie de la phase de groupes. Les Shirants ont terminé devant la Corée du Sud dans leur poule pour valider leur billet pour le Mondial. Alors qu’ils soutiennent les femmes iraniennes dans leur combat vers l’émancipation, les Lions de Perse seront sous le feu des projecteurs.

Le match se disputera dans le Stade international Khlaifa, d’une affluence de 45.416 places.

Pour être sûr de ne manquer aucune rencontre, ajoutez simplement les matchs de la compétition dans votre agenda grâce à nos outils automatiques en suivant ces liens :

Google Calendar

Microsoft Outlook

Apple Calendar

Sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 le lundi 21 novembre à 14 heures, uniquement pour les abonnés.