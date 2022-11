Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Infantino critique les « leçons de morale » qui relèvent de « l'hypocrisie »…. Suivez la journée de samedi avec nous…

9 heures : Bon réveil à toutes et à tous, et bienvenue dans ce live, à la veille désormais de l’ouverture officielle de cette Coupe du monde au Qatar !

Officiellement lancé mercredi sur 20 Minutes, ce live de la Coupe du monde va vous accompagner jusqu’au dimanche 18 décembre, voire un peu plus si affinités (comprendre un défilé sur les Champs-Elysées le 19 donc). Même le week-end, on est donc par là avec vous, pour vous faire vivre ce Mondial de l’intérieur, grâce à Aymeric et William présents à Doha. On vous partagera donc leurs reportages, et à 15h30, on vous fera vivre les conférences de presse de deux joueurs des Bleus. Puis l’équipe de France effectuera son troisième entraînement au Qatar, à 17h30 au stade Jassim Bin Hamad. Et comme il n’y a pas que les Bleus dans la vie, on vous parlera aussi de toutes les infos dans les autres sélections, et évidemment des nombreuses curiosités qui concernent l’organisation qatarie. En tout cas, restez connectés par ici, vous ne manquerez rien des infos Mondial, même celles qui vous sembleront les plus futiles (bien notre came ça). Suivez le guide !

» Rendez-vous toute la journée pour ne rien rater de ce qui se trame du côté de Doha et de ses environs.