On aimerait bien savoir, un jour, ce que donnerait une Justine Braisaz-Bouchet impeccable au tir sur une saison. Comme ça, pour le plaisir. Car à 25 ans, la Française est dans la forme de sa vie sur les skis comme elle l’a démontré vendredi sur le sprint d'Hochfilzen​, qu’elle a terminé à la 2e place derrière l’intouchable Sola. Sans ses deux fautes au tir (une erreur sur le couché et une autre debout), Braisaz-Bouchet aurait probablement gagné sa première course de l’année.

Frustration, donc, mais satisfaction tout de même. La Française confirme sa bonne forme du moment et continue malgré tout de progresser au tir. Si celui-ci manque toujours de précision, il est beaucoup plus rapide qu’auparavant. Couplé à sa puissance et, il faut le dire, à la maladresse de ses adversaires, elle est allée chercher un résultat qui la mettra sûrement en confiance avant la poursuite de dimanche. Avant cela, il y aura le relais. Une course où Anaïs Chevalier et Julia Simon (cinq fautes chacune) auront sûrement envie de mieux faire que la veille.