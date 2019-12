Biathlon: Eckhoff remporte la poursuite dames... Braisaz laisse filer un podium qui lui tendait les bras

Biathlon, acte II. Après la très belle deuxième place de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite hommes, Justine Braisaz pourra-t-elle faire au moins aussi bien ? Elle sera bien aidée par son excellent sprint de la veille (2e), performance grâce à laquelle elle s’élancera seulement 6" secondes derrière Eckhoff et une quinzaine de secondes devant la 3e, Davidova. Julia Simon partira en 8e à 46". Ça sera a priori les seules chances françaises aujourd’hui. Chloé Chevalier partira à 1'47" d’Eckhoff et Caroline Colombo à 1'50". A moins que la magie du Grand-Bornand opère, on a du mal à imaginer ces filles claquer un résultat aujourd’hui.

>> Suivez la poursuite dames dès 15h