Sur le papier, c’est encore jouable. Si la France signe un succès bonifié face au pays de Galles samedi prochain à Saint-Denis, avant qu’une Angleterre ressuscitée gagne en Irlande, si possible sans laisser le bonus au XV du Trèfle, les Bleus peuvent encore espérer conserver leur titre dans le Tournoi des VI Nations. Bon… Autant dire que les coéquipiers de Jonathan Sexton vont remporter le quatrième Grand Chelem de leur histoire, après ceux de 1948, 2009 et 2018.

Et ce sera amplement mérité pour les n° 1 mondiaux actuels, comme ils l’ont encore prouvé ce dimanche à Murrayfield. S’ils ont été menés au score par l’Ecosse, puis encore accrochés à la mi-temps (7-8), les joueurs d’Andy Farrell sont allés chercher la victoire dans les tripes, malgré l’avalanche de blessure qui les a frappés (7-22).





A massive away W! 👊#TeamOfUs | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/JwEctyYjN0 — Irish Rugby (@IrishRugby) March 12, 2023







A la 48e minute, ils n’avaient ainsi plus de talonneurs valides, après les sorties prématurées de Dan Sheehan (19e) et de son remplaçant Ronan Kelleher. Avec le pilier Cian Healy entré au poste de numéro 2 et le 3e ligne aile Josh van der Flier pour lancer en touche, les Irlandais ont pourtant réussi à assommer les Ecossais, puisque l’essai de Mack Hansen (28e) a fait des petits avec ceux de James Lowe (57e) et Jack Conan (62e).

Tout près d’un quatrième succès avec bonus

Le quatrième a chauffé à trois minutes de la fin, mais le 2e ligne James Ryan a mal assuré sa transmission pour Lowe, tout proche du doublé. L’Irlande n’a pas signé un quatrième succès bonifié en quatre matchs mais cela n’aura certainement pas un grand impact sur l’issue de ce Tournoi.









On voit mal les Anglais, laminés samedi par le XV de France (10-53), réussir un miracle à l’Aviva Stadium où les Bleus, pourtant loin d’être ridicules, avaient baissé pavillon (32-19) voici un mois.