On n’en revient toujours pas, quelques heureux après. Les Bleus ont signé la plus large victoire de leur histoire contre l’Angleterre, rincée comme jamais à Twickenham Le plus gros écart jusqu’ici était de 25 points, en 1972 à Colombes (37-12) et en 2006 au Stade de France (31-6). C'est aussi la plus grosse défaite enregistrée par le XV de la Rose à domicile et la troisième plus lourde de toute son histoire, derrière deux déculottées en Afrique du Sud (58-10) en 2007 et en Australie (76-0) en 1998. Une prouesses que les Bleus ont évidemment célébré comme il se doit dans leurs déclarations d’après-match, toujours respectueuses malgré l’ampleur de la victoire. Fabien Galthié le premier, lui qui a assez pris de dérouillées à Twickenham pour avoir le triomphe modeste





🏉 #SixNations | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚡️🇫🇷 𝙌𝙐𝙀𝙇 𝙀𝙎𝙎𝘼𝙄 !

Début de match parfait des Bleus avec ce sublime essai signé Thomas Ramos (0-7). #ANGFRA



🔴 Suivez le direct : https://t.co/ASlD0mQTJD pic.twitter.com/jVy4Zoja1k — francetvsport (@francetvsport) March 11, 2023







« On avait envie de sortir LE match »

« Il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d’émotion. C’est émouvant parce qu’on connaît le jeu, on est souvent venu ici… C’est notre trente-quatrième match et on voulait sortir un tel match. On l’avait décidé. Il nous fallait sortir un tel match, on avait envie de le faire. La pluie aurait pu nous perturber mais, là aussi, on a réussi à s’adapter. Parfois, on s’est fait remonter. Je me souviens des All Blacks qui menaient largement ici et qui se sont fait remonter pour finir à 25-25... Ça nous guettait, on en a parlé et on a réussi à reprendre le contrôle du match. C’est une journée parfaite à Twickenham, c’est rare. »

« C’est sur des matchs comme ça qu’on va pouvoir s’appuyer pour que l’équipe prenne confiance », appuie Thomas Ramos, tellement brillant qu’il se retrouve à 12 points du record de points jamais inscrit par un joueur tricolore dans le tournoi (68 contre 80 à Merceron en 2002). C’est peut-être l’un de nos matchs les plus aboutis offensivement depuis quelque temps.. On était un peu entre deux sur le début de tournoi avec la défaite en Irlande. On savait qu’on était capable de mieux. Et je pense qu’aujourd’hui on a montré le niveau de cette équipe. On va regarder demain (dimanche) avec attention le match entre l’Ecosse et l’Irlande. Tout peut se passer. Et même si l’Irlande gagne, on n’est jamais à l’abri d’une surprise la semaine prochaine ».





🏉 #SixNations | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚡️🇫🇷 Damian Penaud corse l'addition avec un nouvel essai (10-46) ! Médusés, les supporters anglais désertent Twickenham à 8 minutes de la fin du match 😳 #ANGFRA



🔴 Le direct : https://t.co/ASlD0mQTJD pic.twitter.com/dbnb1yXZpm — francetvsport (@francetvsport) March 11, 2023



« On ne réalise pas encore »

Alors on a envie de répondre que si, quand même, vu le niveau stratosphérique des Irlandais sur ce tournoi, mais peu importe. il faut ranger cette victoire bien précieusement dans le coffre à trésor de nos souvenirs, et la ressortir autant de fois qu’il le faudra pour voir la vie avec le sourire. C’est François Cros, qui le dit, avec d’autres mots : « On ne réalise pas encore la portée de la chose. A chaud, on est hyper satisfaits du score, de la manière dont on a joué… Quand ça va redescendre, c’est là qu’on va vraiment se rendre compte de l’ampleur de la performance. J’espère qu’on va m’en reparler dans trente ans : ce n’est pas tous les jours qu’on met cinquante points à l’Angleterre, chez eux… C’est un moment incroyable. »