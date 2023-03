8h27 : S’il n’y a qu’un match à suivre chaque année dans le Tournoi, c’est bien celui-ci

Impossible de résister au choc entre les ennemis héréditaires, qui ont heureusement troqué flèches et arquebuses contre un ballon ovale et des crampons bien aiguisés. Anglais et Français se défient ce samedi à Twickenham, et le vainqueur pourra garder un petit espoir de remporter le Tournoi des VI Nations. Mais les Bleus essaieront surtout de signer enfin une belle prestation, lors d’une compétition pour l’instant pas totalement maîtrisée. Cela signifie gagner dans le « temple du rugby » (désolé pour le cliché, mais c’est Fabien Galthié qui l’a encore répété cette semaine), ce que les Français n’ont plus réussi à faire dans le Tournoi depuis 2005 et les 18 points au pied de Dimitri Yachvili (17-18).

Depuis, il y a bien eu ce succès en août 2007 (15-21), mais il s’agissait « seulement » d’un match pour préparer la Coupe du monde. Alors oui, les hommes de Steve Borthwick – remplaçants d'un Eddie Jones que les joueurs ne supportaient plus – ne sont plus les terreurs d’antan. Mais, pour citer de nouveau Galthié, « quand on nomme les géants du rugby mondial, les Anglais en sont, qu’ils soient à leur top niveau ou dans des moments plus difficiles ».

» On se donne rendez-vous à 17h30 pour un coup d’envoi à 17h45