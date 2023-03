On attendait deux changements contraints par rapport à l’Ecosse (32-21), et c’est tout. Finalement, il y aura trois nouveaux joueurs samedi au sein du XV de France lors du crunch à Twickenham face à l’Angleterre, lors de la 4e et avant-dernière journée du Tournoi des VI Nations.





🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇫🇷 Ce week-end c’est 𝒍𝒆 𝒄𝒓𝒖𝒏𝒄𝒉 à Twickenham 💪



Rendez-vous samedi à 17h45 ! #NefaisonsXV #XVdeFrance #ANGFRA pic.twitter.com/BJd6f8Mp2L — France Rugby (@FranceRugby) March 9, 2023







Si la titularisation de François Cros en 3e ligne, à la place d’Anthony Jelonch gravement blessé au genou, ne surprendra personne, le staff des Bleus a choisi de relancer Jonathan Danty plus rapidement qu’on ne pouvait peut-être le penser. Absent des trois premiers matchs du Tournoi pour une blessure au genou, le centre rochelais a beaucoup manqué par sa densité physique et sa capacité à batailler au sol.

Danty « est chaud »

« Ce matin, je l’ai croisé juste avant de venir à votre rencontre et il m’a dit : "Dis-leur que je suis chaud", a souri Fabien Galthié au moment d’annoncer son équipe. Voilà, il est chaud. » Aligné contre l’Italie (24-29), en Irlande (32-19) et face à l’Ecosse sans pleinement convaincre, Yoram Moefana rétrograde sur le banc. Le Bordelo-Béglais prendra place au côté des revenants Peato Mauvaka, Maxime Lucu et de l’arrière toulousain Melvyn Jaminet, qui profite de l’entorse à la cheville de Matthieu Jalibert lors de l’entraînement à haute intensité mercredi à Marcoussis. Mais aussi de Sipili Falatea, victime inattendue des choix de l’encadrement.









Car on n’avait vraiment pas vu venir la titularisation de Dorian Aldegheri comme pilier droit, en l’absence de Uini Atonio et Mohamed Haouas, suspendus. D’autant que Falatea portait la « bonne » chasuble cette semaine à l’entraînement. Mais le Bordelo-Béglais a désormais la confirmation qu’il reste un simple finisseur dans l’esprit du staff.

« Dorian est en train de devenir numéro 1 à son poste, dans ce grand club qu’est le Stade Toulousain », a justifié Galthié, qui a aussi évoqué les automatismes avec ses copains de club titulaires dans la première ligne des Bleus, le talonneur Julien Marchand et le pilier gauche Cyril Baille. La 8e et dernière sélection d’Aldegheri (29 ans) remonte à deux ans, jour pour jour ou presque, le 13 mars 2021. En Angleterre, déjà (défaite, 23-20).