France - Ecosse EN DIRECT : Les Ecossais réduisent le score sur un essai un peu limite... Suivez le match avec nous

Au delà de la fin de la belle série de victoires sur laquelle surfait les Bleus depuis un an et demi, la défaite logique concédée en Irlande il y a 15 jours a mis en lumière les questionnements (n'allons pas jusqu'à parler d'inquiétudes après un Grand Chelem et des victoires contre l'Australie et l'Afrique du Sud à l'automne) actuels autour du XV de France. L'évolution du jeu français vers davantage de possession et d'initiatives à la main, voulue par le staff, s'est heurtée à la réalité du terrain. Entre vieilles habitudes à perdre et consignes à assimiler, ce Tournoi doit servir de laboratoire mais en même temps donner des certitudes aux joueurs de Fabien Galthié, à quelques mois de la Coupe du monde. La réception d'une équipe écossaise en pleine bourre arrive à point pour se remettre à l'endroit.

>> Mettez le réveil pour ne pas vous extirper de la petite sieste dominicale trop tardivement, on sera là dès 15h30 pour vous faire vivre cette belle affiche depuis le Stade de France...