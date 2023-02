La victoire, assortie du bonus offensif qui va bien, pour revenir à égalité avec l’Irlande et l’Ecosse, autres nations à succès de ce premier week-end de Tournoi des VI Nations. Le bilan est aussi flatteur que trompeur, si l’on a un peu trop prolongé la sieste dominicale et loupé cet Italie – France (24-29).

Lorsqu’ils menaient de 13 points après leur 3e essai de l’après-midi, signé Ethan Dumortier pour sa première sélection (6-19, 27e), les lauréats du Grand Chelem 2022 semblaient pourtant se diriger vers une fin d’après-midi aussi douce que le paysage romain, malgré une litanie de fautes. Il n’en fut rien : ils ont serré les fesses jusqu’à la dernière seconde, et une ultime avancée stérile du pack italien dans leurs 22 mètres.





🏉 #SixNations | 🇮🇹⚡️🇫🇷 On a tous eu la même réaction que Romain Ntamack au coup de sifflet final 😅



Entre-temps, les Français ont même été menés de la 62e à la 69e minute (24-22), avant l’essai salvateur du « supersub » Matthieu Jalibert, parfaitement servi par un autre « finisseur », Romain Taofifenua. « On va essayer de positiver mais aujourd’hui il y a plus de négatif que de positif », a grommelé sur France 2 Antoine Dupont, que son titre d’homme du match et le trophée Garibaldi n’ont pas réussi à dérider. Et d’ajouter : « Quand on voit le scénario, ça aurait pu être pire que ça. »

Impressionnants Irlandais

18 pénalités concédées par son équipe, équitablement réparties sur les deux périodes, « ce n’est pas jouable » à ce niveau, glisse le stratège toulousain. Enfin si : c’est passé contre l’Italie qui reste en retrait des toutes meilleures nations, malgré de réels progrès et des talents émergents, Ange Capuozzo en tête.

Mais on imagine le carnage si les Bleus reproduisent cette prestation samedi prochain à Dublin, face aux numéros 1 mondiaux irlandais, qui viennent de boulotter les Gallois, samedi à Cardiff (10-34)… Car parmi les formules toutes faites dont ce sport est friand, il y a celle-ci : « dépasser la barre des 10 pénalités est rédhibitoire dans le rugby international ».

De très vilaines statistiques

Pourtant, à en croire Thibaud Flament (et honnêtement, le contraire nous aurait étonnés), les Français n’ont pas fait l’impasse sur la discipline lors de leur stage à Capbreton. « C’est quelque chose qu’on a travaillé, malheureusement, ça ne s’est pas vu aujourd’hui, a reconnu le 2e ligne, auteur du premier essai de l’après-midi. Cela nous a empêchés d’avancer, d’imposer notre jeu. Les Italiens ont su tirer avantage de cela. »

« Le gros point négatif, ça reste la conquête, a-t-il ajouté. En touche ou en mêlée, on n’a pas réussi à s’imposer. Ils ont très bien joué aussi. » Forcément, mis bout à bout, et ajouté aux 13 plaquages manqués et 13 turnovers concédés, ça commence à faire beaucoup et on n’est franchement pas passé loin d’un troisième succès transalpin sur les Bleus dans le Tournoi des VI Nations, après ceux de 2011 (22-21) et 2013 (23-18).









On a entrevu la catastrophe, qui aurait mis fin à une série d’invincibilité désormais étendue à 14 matchs et fait désordre à l’approche de « notre » Coupe du monde, lorsque Charles Ollivon a laissé ses coéquipiers à 14 pendant dix minutes (de la 51e à la 61e), après une quatrième faute personnelle sanctionnée d’un essai de pénalité.

Galthié veut discuter avec l’arbitre d’Irlande - France

« La victoire bonifiée, c’était l’objectif. L’objectif qui n’a pas été atteint, c’est la qualité de la performance », résumait sur France 2 Fabien Galthié, tendu comme un tanga pendant tout le match. « On a été empêchés par les Italiens et aussi par notre attitude par rapport à l’arbitrage. On a été sanctionnés 18 fois, je ne rajoute pas les avantages, plus un carton jaune, surtout à des endroits où on ne doit pas faire de fautes, et en position défensive, où il n’y a pas de danger. On s’est mis en difficulté, franchement. »

Inquiétant forcément, même si l’Anglais Matthew Carley, dont les Bleus ont tant peiné à interpréter les décisions, notamment dans le jeu au sol, ne les arbitrera pas toutes les semaines. « Je pense qu’on peut vite rectifier le tir en discutant avec le futur corps arbitral, a positivé Galthié. Ce sera M. [Wayne] Barnes en Irlande. Il faut comprendre comment il veut que la partie se passe. » Si possible comme contre les champions du monde sud-africains, battus par les Bleus en novembre dernier à Marseille (30-26), sous la direction du sifflet anglais.