Besoin d’une mise à jour sur l’actu du week-end ? C’est parti.

1. Début mezzo piano du XV de France dans le Tournoi des VI Nations

L’équipe de France s’est imposée en Italie (24-29) pour son entrée dans le Tournoi des VI Nations. Les Français ont été mis en difficulté « bien empêchés par les Italiens », note Fabien Galthié mais également à cause d’une « attitude par rapport à l’arbitrage. On a été pénalisés 18 fois, reçu un carton jaune ». Parmi les points positifs, « la victoire à l’extérieur, ce n’est jamais facile dans le Tournoi », souligne Thibaud Flament, le 2e ligne tricolore et un premier essai de l’ailier Ethan Dumortier pour sa première cap. Dernier point et non des moindres: « quatre essais et le bonus offensif », dixit le sélectionneur, qui permettent de copartager la première place avec les Irlandais et les Ecossais. Le match à revivre ici.

2. Le Rafale soumis aux conditions glaciales de la Lituanie

20 Minutes a passé deux jours sur la base aérienne de Šiauliai en Lituanie où la 30e escadre de chasse de Mont-de-Marsan a détaché un contingent pour quatre mois. Pour les pilotes de Rafale, habitués aux missions en Irak ou en Syrie, cette permanence de police du ciel dans les pays baltes est une première. Notre reportage à lire ici.









3. Borne fait une concession sur les carrières longues

La contestation de la réforme des retraites continue ce mardi avec une nouvelle journée de mobilisation. Le trafic SNCF et RATP devrait être très fortement perturbé, a-t-on appris ce dimanche. Du côté du gouvernement, Elisabeth Borne annonce pour cela au Journal du Dimanche que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans, et non 64 ans. « Nous entendons » la demande des élus de droite, justifie la cheffe du gouvernement.

4. Sihem enterrée ce lundi dans le Gard

Les proches de Sihem lui ont rendu un dernier hommage samedi, aux Salles-sur-Gardons. Plus de 300 personnes se sont réunies pour dire au revoir à la jeune fille de 18 ans, tuée par un cousin par alliance, Mahfoud H. Le corps de la victime sera inhumé ce lundi dans l’après-midi, dans le carré musulman de cette petite ville située au nord d’Alès, dans le Gard.

5. La Colombie également survolée par un « ballon de surveillance »

Après les Etats-Unis survolés jeudi par un « ballon de surveillance chinois », la Colombie annonce avoir décelé vendredi matin un ballon au-dessus de son territoire. L’armée de l’Air colombienne a précisé que le ballon avait été surveillé jusqu’à ce qu’il quitte l’espace aérien national, et assuré qu’il n’avait à aucun moment « menacé » la sécurité et la défense du pays.

