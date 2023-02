Italie - France EN DIRECT : Le génie Capuozzo relance les Italiens... Les Bleus indisciplinés... Suivez ce match des VI Nations en live

: Dernière étape sur la fameuse « flèche du temps » dessinée par Fabien Galthié avant la Coupe du monde 2023, le Tournoi des VI Nations démarre ce week-end avec un premier rendez-vous italien pour le XV de France. Selon le staff français, il ne s’agira pas de défendre leur titre, après le Grand Chelem réalisé il y a un peu moins d’un an, mais bien d’en conquérir un second de rang, sans qu’on sache très bien quelle est la différence. Avec un (nouveau) mot-clé cette année : la « repossession », nouvelle trouvaille de Galthié pour rendre le jeu des Bleus un peu plus sexy. On est impatient de voir ce que ça peut donner.

» Rendez-vous à 15h15 pour suivre l’avant-match de cet alléchant Italie-France