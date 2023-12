Il s’agit d’une prise de parole rare dans le monde de l’e-sport. Connu sous le nom de Eika, le joueur professionnel de League of Legends Jérémy Valdenaire a annoncé son homosexualité, mercredi sur son compte X (anciennement Twitter). « J’aimerais vous dire que je suis gay, explique-t-il dans ce message. Dans un milieu où tu entends encore des propos homophobes, c’est effrayant d’oser être la personne que l’on est. »

Jérémy Valdenaire a donc réussi à franchir le cap, via ce post qui a été vu plus de 2,4 millions de fois depuis sa publication mercredi soir. C’est pourquoi il estime avoir « gagné une bataille » contre lui-même en faisant son coming out.

« C’est important qu’on ne devienne pas comme le sport tradi »

Parmi les messages de soutien qu'Eika a reçus, on note cette réponse sur le réseau social X de Clément Laparra, qui est à la tête de la Karmine Corp, structure majeure d’e-sport en France : « J’espère que le fait que tu le fasses ouvrira la voie à celles et ceux qui n’osent pas et vivent ce que tu as vécu. C’est important qu’on ne devienne pas comme le sport tradi où c’est un tabou ».

C’est justement l’une des raisons qui ont poussé Jérémy Valdenaire à le révéler sur les réseaux sociaux : « J’espère qu’en m’ouvrant à vous, cela aidera à faire avancer les mentalités dans l’e-sport, ou dans le gaming en général ».