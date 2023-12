Que va-t-il advenir du couple d’escrimeurs russes, Sergey Bida et Violetta Bida, maintenant que Moscou a émis un avis de recherche à leurs noms ? Le couple, qui s’est installé aux Etats-Unis après l’offensive en Ukraine, est recherché « en vertu d’un article du Code pénal », indique le ministère russe de l’Intérieur, après avoir participé au championnat américain d’escrime.

Deux fiches sont apparues sur la base de données du ministère de l’Intérieur des personnes recherchées pour Sergey Bida et son épouse Violetta Brida. Selon l’agence de presse publique TASS, Sergey Brida est officier de la Garde nationale russe et militaire d’active, et le couple devait demander l’autorisation des autorités sportives russes avant de participer au championnat américain.

Plusieurs sportifs russes ont quitté le pays

Le Comité international olympique a autorisé la semaine dernière les sportifs russes et bélarusses à participer aux JO-2024 de Paris (26 juillet-11 août), sous plusieurs conditions : sous bannière neutre, hors épreuves par équipes, s’ils n’ont pas activement soutenu l’offensive russe en Ukraine et s’ils ont franchi l’obstacle des qualifications.

A ce jour, ils sont 11 seulement dans ce cas, huit Russes et trois Bélarusses, contre une soixantaine d’Ukrainiens, selon le CIO. Plusieurs sportifs russes ont toutefois quitté le pays pour rejoindre des championnats étrangers.