C’est un moment que les fans d’automobile, pour certains venus du monde entier, attendent avec impatience. La 92e édition des 24 Heures du Mans se déroulera du 12 au 16 juin prochains sur le célèbre circuit sarthois. Et pour espérer assister à l’événement, c’est ce mercredi que ça se joue. La billetterie accessible au grand public ouvrira en effet à 10 heures sur Internet et dans les points de vente mis en place par l’organisateur, l’Automobile club de l’ouest (ACO). Mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, loin de là.

La plupart des places en tribunes ont déjà été réservées par les 35.000 membres d’ACO, lesquels bénéficient d’une billetterie prioritaire depuis une semaine. Il en est de même pour les aires d’accueil, précise l’organisation qui constate un « engouement sans précédent » pour l’épreuve, après une édition du centenaire déjà marquée par un record d’affluence (325.000 spectateurs) en juin dernier.

Un plateau sportif exceptionnel

Afin de limiter le nombre de déçus, certaines jauges ont été augmentées, tandis que le nombre de billets acheté est limité à six par personnes. Les pleins tarifs oscillent de 46 à 960 euros, selon les formules. Le billet « entrée semaine course » sans tribune coûte 115 euros.

Si l’intérêt du public est aussi vif, c’est principalement en raison du plateau sportif « jamais vu » attendu cette année. Les plus grands constructeurs automobiles devraient être au rendez-vous, y compris Lamborghini, Alpine et BMW, absents en juin dernier. C’est Ferrari qui, pour son retour, l’avait emporté en 2023, devant Toyota et Cadillac.

Il y a un an, les 24 Heures du Mans affichaient guichets fermés à peine quinze jours après l’ouverture de la billetterie. Cela pourrait aller plus vite cette année. Le record historique de fréquentation pourrait même être battu, estime l’organisation. Les précédentes éditions rassemblaient en moyenne 270.000 spectateurs.