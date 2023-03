L’histoire d’amour entre la Sarthe et ses rillettes ne semble pas près de s’arrêter. Ce week-end, les villes du Mans et de Connéré accueillaient la sixième édition du Printemps des rillettes. L’occasion de présenter toutes les déclinaisons possibles de ce met grassouillet à base de porc. L’occasion aussi de tenter de battre des records. Comme celui de la plus grande marmite de rillettes jamais préparée au monde.

Pari réussi au Mans ce dimanche avec une marmite emplie de plus d’une tonne de rillettes artisanales (1.072 kg exactement) ! Elle mesurait quatre mètres de diamètre et aura permis de confectionner l’équivalent de 4.000 pots environ. Il aura fallu une douzaine de cochons pour parvenir à ce drôle d’exploit.

L’an dernier, les charcutiers sarthois avaient déjà battu le record du monde du plus grand sandwich de rillettes : 101 mètres de long tout de mème.