L’étude a analysé les tarifs des petits véhicules, à l’image de la Peugeot 208 (Stellantis), la série Ibiza de la marque espagnole Seat (Volkswagen) ou encore la Twingo de Renault. Verditc : les constructeurs automobiles européens ont augmenté les prix de leurs modèles les moins chers bien au-delà de l’inflation, affirme ce lundi l’ONG Transport & Environment (T & E). Les prix des voitures les moins chères de cinq grands constructeurs européens ont augmenté « en moyenne de 41 % par an depuis 2019 », soit « près du double du taux d’inflation cumulé », a indiqué T & E dans un communiqué.

Selon l’association européenne qui a analysé les données de 2019 à 2023, les prix des petits véhicules ont augmenté de « près de 6.000 euros » en quatre ans, soit une hausse de « 37 à 56 % ». Durant la même période, les prix des classes A et B de Mercedes (des modèles plus chers) ont connu une hausse des prix « de 38 % et de 37 % respectivement », a souligné T & E.

Les constructeurs en « ont profité »

L’augmentation des prix des petites voitures est bien supérieure à l’inflation mais également à la hausse « du coût des matières premières et autres composants », a-t-elle ajouté. Les constructeurs automobiles « ont profité » du contexte inflationniste pour « augmenter les prix au-delà de l’inflation afin d’accroître considérablement leurs propres bénéfices », a accusé Anna Krajinska de Transport & Environment. L’association rappelle que les constructeurs européens ont réalisé des « bénéfices records » de 64 milliards d’euros en 2022.

En outre, T & E souligne que les modèles les moins chers ont vu leurs prix augmenter de plusieurs milliers d’euros, alors que les constructeurs estiment l’augmentation des prix de petites voitures liée à l’introduction de la norme antipollution Euro 7, occasionnant 200 euros de plus par voiture, « trop chère pour eux et pour les clients ».