Le monde du basket français est dans l’inquiétude après l’accident cardiaque de Ludovic Vaty, âgé de seulement 34 ans, lors d’un entraînement mardi soir avec l’équipe du Toac Toulouse (Nationale 2), indique l’Equipe. Souffrant depuis de nombreuses années de problèmes cardiaques incompatibles avec la pratique du sport de haut niveau, l’intérieur français avait dû mettre un terme prématuré à sa carrière en pro à l’âge de 24 ans.

Avant cela, Vaty était promis à un bel avenir dans le basket et bien qu’il ait échoué deux fois à la draft NBA en 2009 et 2020, celui-ci comptait neuf sélections avec l’équipe de France A. Passé par Pau-Orthez, Orléans et Gravelines-Dunkerque, le natif des Abymes avait finalement repris le chemin des parquets à des échelons inférieurs.

Un retour au niveau amateur en 2014

En 2014, Vaty avait rejoint l’Élan Pau Nord-Est en NM2, avant de s’engager en NM1 à Tarbes-Lourdes. Après une saison à Bordeaux, également en NM1, il avait poursuivi sa carrière dans le monde amateur du côté de Coteaux de Luy, basé à Monségur, dans les Landes, en NM3. Depuis la saison 2021-2022, le garçon évoluait à Toulouse, au TOAC Basket, où il tournait à une jolie moyenne de 15,7 points par match.