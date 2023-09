Vous aussi vous n’y connaissez rien au rugby, et encore moins à ses stars ? Ça tombe bien, le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby 2023 approche avec le premier match de ce Mondial entre le XV de France et les All Blacks. Une première affiche alléchante qui est aussi l’occasion de découvrir la myriade de stars qui luttera sur les différentes pelouses de France pour décrocher le titre mondial. 20 Minutes vous présente les 11 joueurs à suivre jusqu’au 28 octobre prochain, pour les meilleurs.

Ardie Savea, Nouvelle-Zélande. A 29 ans, il est considéré comme le ou l’un des meilleurs troisième ligne de la planète. Ce n’était pas gagné puisque Ardie Savea n’a été que très peu utilisé avant 2018, avant de progressivement s’imposer comme le remplaçant naturel de Kieran Read. Ce n’est pas le black au plus grand charisme, mais ses qualités défensives grâce à un physique de buffle, 1.90 mètres, 100 kg, parlent pour lui. Au point d’avoir été élu meilleur international néo-zélandais de la saison 2021.

Manie Libbok, Afrique du Sud. On aurait pu vous parler de la star des Springboks, Siya Kolisi, ou de Makazole Mapimpi et de son histoire familiale, mais place à la jeunesse. C’est la raison pour laquelle on a choisi le jeune Manie Libbok, l’ouvreur de 26 ans métamorphose le jeu des Springboks depuis sa première sélection. Il faut dire qu’avec ses 74 kg tout mouillé, mieux vaut privilégier le jeu virevoltant des arrières que la puissance du paquet d'avants, élément central de la tactique sud-africaine depuis toujours.

Maro Itoje, Angleterre. Il est LA star du XV de la Rose où il évolue au poste de troisième ou de deuxième ligne. A 28 ans, il a déjà remporté trois tournois des VI Nations et a permis à l’Angleterre d’atteindre la finale, perdue, lors la dernière Coupe du monde 2019. Mais l’Angleterre va beaucoup moins bien ces derniers temps et son salut viendra, ou pas, de Maro Itoje où son image dépasse le cadre du rugby.

Ange Capuozzo, Italie. Son nom vous dit probablement quelque chose, c’est normal puisque Ange Capuozzo est né à Grenoble, où il s’est révélé à partir de 2019. Mais c’est aussi à cette date que le jeune arrière a choisi de rejoindre l’Italie pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Sa gueule d’ange a depuis conquis les Azurri, où sa vitesse fait des ravages comme lors de la victoire historique face au Pays de Galle en 2022. Il a même été élu révélation du rugby mondial cette année-là, en permettant enfin à l’Italie de connaître ses premiers succès. Mais attention, Ange Capuozzo revient d’une longue blessure à l’épaule gauche qui lui a fait manquer la quasi-totalité de la saison avec le Stade Toulousain, et la préparation avec l’Italie.

Josh van der Flier, Irlande. La légende Jonathan Sexton aurait mérité toute sa place dans ce classement tant son pays dépend de ses prestations, il suffit de voir qu’il était absent lors de chacune des trois défaites de l’Irlande lors des quatre dernières années. Mais Josh Van Der Flier a l’occasion d’écrire l’histoire du XV du Trèfle à 30 ans. Le troisième ligne a été élu meilleur joueur du monde devant un certain Antoine Dupont en 2022, de quoi vous donner une idée des qualités du bonhomme. Qui ne sont pas celles de notre frenchy, puisque l’Irlandais est une machine à retourner l’adversaire. Il a réalisé 114 plaquages lors de la dernière Coupe d’Europe avec le Leinster, record de la compétition. Et en plus il gagne presque tout, partout.

Duhan van der Merwe, Ecosse. Un mec plus impressionnant que très bon joueur de rugby, Duhan Van Der Merwe est ce qu’on appelle un joueur flashy, lorsqu’il est épargné par les blessures. Mais il semble s’être acheté un physique depuis son arrivée en Ecosse, et à 28 ans il pourrait enfin confirmer lors de ce Mondial. Surtout que le XV du Chardon affronte l’Afrique du Sud dans le groupe B, son pays d’origine où il a commencé le rugby, au point de jouer en sélections jeunes. Avant d’opter pour l’Ecosse à partir de 2020.

Marika Koroibete, Australie. Cet ancien joueur du rugby à XIII fidjien a le physique de l’emploi : 1.80 mètres pour 93 kg, ses épaules ne sont pas loin d’être trois fois plus larges que ses hanches. Cet ailier de 31 ans est un chasseur d’essai incroyable, avec des sauts en bout de ligne qui peuvent se révéler tout aussi impressionnants que ses placages.

Lima Sopoaga, Samoa. La nouvelle règle de World Rugby permet désormais à des joueurs de changer de sélection nationale s’il n’a pas été sélectionné depuis trente-six mois et qu’il est né dans le pays, ou d’un de ses parents y est né. Ce qui permet à Lima Sopoaga, demi d’ouverture de 32 ans, de pouvoir disputer cette Coupe du monde 2023 avec les Iles Samoa, après avoir gagné deux rugby championship avec la Nouvelle-Zélande. Espérons qu’il la jouera plus collectif avec les « Manu Samoa » qu’avec son ancien club de Lyon, où il a balancé toutes les critiques possibles et imaginables (l’entraîneur, la pelouse synthétique) ces dernières semaines.

Malakai Fekitoa, Tonga. Lui aussi est un transfuge des Blacks avec cette nouvelle règle de World Rugby. A la différence qu’il est déjà champion du monde, et 2015, avec la Nouvelle-Zélande. A 33 ans, Malakai Fekitoa est toujours considéré comme l’un des meilleurs centres du monde. Derrière son physique de déménageur, 1.87 mètres pour 100 kg, se cache un garçon au grand cœur, comme lorsqu’il s’est investi après le tsunami qui avait ravagé ses îles en 2022. Date à laquelle il a fait son retour avec son pays d’origine.

Semi Radradra, Fidji. Cette ancienne star du rugby à XII et à XIII évolue désormais à XV sous les couleurs des Fidji. Les suiveurs du Top 14 le connaissent bien puisque le centre de 32 ans a d’abord joué à Toulon, de 2017 à 2018, avant de rejoindre Bordeaux Bègles jusqu’en 2020, où il a fait autant étal de sa puissance que de son agilité. Pas simple quand on mesure 1.90 mètres pour 105 kg, mais Semi Radradra est joueur exceptionnel en matière de talent, tout simplement. Il n’est d’ailleurs pas étranger à la bonne forme actuelle des Fidji, tombeur pour la première fois de l’Angleterre il y a quelques jours.

Davit Niniashvili, Géorgie. Cet arrière de 21 ans du Lyon olympique universitaire rugby (LOU) est l’occasion de parler des plus petites nations de ce Mondial, tant son activité est assez incroyable. Tout électrique, il aime faire le spectacle, ce qui change des Golgoth dont nous a habitués la Géorgie. Comme avec le Lou, avec qui il a marqué sept essais en onze matchs la saison dernière, au point d’être élu meilleur joueur du Top 14.