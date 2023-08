Mickaël Virad, un ancien espoir du Montpellier Hérault Sport Club, est décédé, a annoncé le club de football, mardi, sur son site Internet. Repéré par le MHSC sur l’île de la Réunion, il rêvait d’une carrière professionnelle. Arrivé à Montpellier en août 2018, il avait été hospitalisé en janvier 2019. Il vivait dans un état végétatif, après avoir subi un arrêt cardiaque, expliquait Midi Libre en 2020. Il avait 20 ans.

Il avait ensuite été transféré dans une structure de soins à Balaruc-les-Bains, près de Sète. A l’annonce de ce drame, en 2019, ses parents s’étaient installés dans la préfecture de l’Hérault afin de rester proche de lui. « Nos pensées vont vers ses parents et sa sœur Leïla, vers sa famille et ses amis, ses anciens coéquipiers et entraîneurs », lui rend hommage le club.