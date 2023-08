Alerte pollution à l’ozone ce mercredi dans l’Hérault et le Gard

Mieux vaut rester à la maison, ce mercredi. Outre la canicule qui sévit sur l’Hérault et le Gard, ces deux départements sont également touchés par un épisode de pollution à l’ozone, indique Atmo Occitanie, l’organisme chargé de surveiller la qualité de l’air.

Il est conseillé aux personnes vulnérables de limiter les sorties cet après-midi, et les activités physiques et sportives intenses en plein air. Le reste de la population est aussi invité à les réduire. Atmo Occitanie conseille également de reporter les travaux qui nécessitent des solvants, de peinture ou de vernis et de limiter les déplacements.

Mardi, l’Hérault et le Gard étaient également touchés par un épisode de pollution aux particules fines (PM10). Ce mercredi, les niveaux de concentration « resteront élevés » mais devraient être inférieurs au seuil d’information et de recommandation, indique Atmo.