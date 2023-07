Le projet de nouveau stade pour le MHSC pourrait-il ne jamais aller au but ? Ce lundi matin, lors de la traditionnelle conférence de presse de la reprise du club de football de Montpellier (Hérault), Laurent Nicollin, son président, a fait part de ses craintes.

« Depuis quelque temps, nous avons des difficultés avec un partenaire, a expliqué Laurent Nicollin, rapporte Gazette Live. Je ne dis pas que le projet est au point mort, mais il n’en est pas loin. La Banque des territoires a réduit drastiquement ce qu’elle devait nous donner. » On ne connaît pas le montant de l’enveloppe que la filiale de la Caisse des dépôts avait promis au MHSC. On sait simplement que 84 % des 245 millions d’euros nécessaires à la construction du nouveau chaudron doivent être apportés par la société Nicollin, qui est soutenue dans son investissement par la Banque des territoires.

« J’aimerais le voir de mon vivant »

Laurent Nicollin a précisé que s’il ne parvenait pas à déposer le permis de construire du nouveau stade d’ici décembre, « il annule le projet ». « Si on repousse à chaque fois de six mois il sortira en 2040, et je serai cané, a-t-il confié. J’aimerais le voir de mon vivant. »

20 Minutes a sollicité la Banque des territoires, ce lundi, pour connaître les modalités de son engagement auprès du MHSC. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse.