Il soutient déjà l’équipe cycliste Arkéa-Samsic qui est actuellement engagée dans le Tour de France. Dans les prochaines années, le Crédit Mutuel Arkéa affichera également son nom en grand sur le futur stade de football de Brest. « Pour nous, c’est une évidence et un engagement fort », a déclaré Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa, lors d’une conférence de presse mercredi au siège de la banque dans l’agglomération brestoise.

La banque coopérative mutualiste, qui donne déjà son nom à une tribune du stade Francis Le Blé de Brest depuis 2010, s’engage pour les huit premières années auprès du nouveau stade qui s’appellera « Arkéa Stade ou autre chose », a indiqué Julien Carmona, sans préciser le montant financier en jeu.

Un stade de 15.000 places

D’un coût estimé à 106,5 millions d’euros, ce nouveau stade de 15.000 places doit être construit d’ici à 2027 sur 17 hectares de terres agricoles à Guipavas, en bordure de l’agglomération brestoise. Il doit être financé à hauteur de 25 %, soit 27 millions d’euros, par des fonds publics apportés notamment par la métropole de Brest et la région Bretagne.

Ce projet de nouveau stade est critiqué par les écologistes brestois, qui estiment qu’il s’agit d’un « projet d’un autre temps », « inutile et climaticide » et plaident pour la rénovation du stade actuel. « Chaque fois qu’on construit quelque chose, on a un impact négatif sur l’environnement. On l’assume, on le sait », a reconnu Julien Carmona. « Ce ne sont pas des sujets faciles. Là, on considère que la balance est très largement positive », a-t-il cependant estimé.