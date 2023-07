Pour découvrir les coulisses du stade Pierre-Mauroy, il y a deux méthodes : participer aux visites organisées cet été, ou assister à une audience du tribunal administratif de Lille. Ainsi, la métropole de Lille (Mel) et le géant du BTP Eiffage se sont retrouvés, mardi, devant les juges administratifs concernant un litige de plusieurs dizaines de millions d’euros, raconte le site d’informations Médiacités. Cette audience ponctuait huit années de procédure pour un dossier qui ne comporte pas moins de 6.500 pages.

Le point de départ de cette embrouille financière se trouve dans le partenariat public privé signé, au tournant des années 2010, entre Eiffage et la Mel pour la construction d’un Grand Stade à Villeneuve d'Ascq, près de Lille. Le principe est simple : le constructeur privé choisi pour construire et gérer l’enceinte avance les fonds et, chaque année, et la collectivité maîtresse d’ouvrage verse une redevance pour rembourser.

Un partenariat public privé très complexe

Le contrat de PPP signé entre les deux parties prévoit la fin du remboursement à 2043, date à laquelle la métropole deviendra propriétaire des lieux. Or, les termes de ce PPP sont tellement complexes que les meilleurs juristes s’y perdent. Ce qui est plus facile à comprendre, c’est que la société Eiffage et sa filiale Elisa, qui gère ce qui est devenu le stade Pierre-Mauroy, ont sous-évalué le coût du site, comme l’avait souligné, en 2017, la Chambre régionale des comptes.









D’autant que depuis la livraison de l’édifice en octobre 2012, la Mel rechigne à payer certaines parts de la redevance pour faire baisser la facture annuelle. Exemple typique de désaccord financier : l’installation, non prévue au départ, de la luminothérapie pour entretenir la pelouse.

Au départ, Eiffage réclamait près de 145 millions d’euros d’arriérés de paiement. Mardi, devant les juges, la demande s’est finalement limitée à 45 millions, abandonnant l’aspect valorisation immobilière de l’affaire. De son côté, le rapporteur public, dont l’avis est souvent suivi par les juges, a ramené la « créance » de la Mel envers Eiffage à environ 30 millions d’euros. Sans compter les intérêts. Le tribunal administratif doit rendre sa décision, fin août.